Cagliari, schianto fatale, Morti due fidanzatini: lui era senza patente (Di domenica 22 novembre 2020) Rosa Scognamiglio I due fidanzatini sono Morti in uno schianto fatale contro un trattore. La ragazza, appena 17enne, era al quarto mese di gravidanza Erano ad un passo dalla felicità ma uno schianto fatale contro un trattore ha mandato in frantumi il loro sogno d'amore. Sono Morti in un terribile incidente stradale Angelica e Steven, due fidanzatini poco più che adolescenti: lei, appena 17enne, era al quarto mese di gravidanza. Ora i carabinieri indagano sulla dinamica del tragico sinistro. Lo schianto fatale Stavano tornando a Cagliari da Villacidro dove avevano deciso di andare a vivere insieme dopo aver scoperto di aspettare un bebé. Ma uno schianto frontale contro ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 22 novembre 2020) Rosa Scognamiglio I duesonoin unocontro un trattore. La ragazza, appena 17enne, era al quarto mese di gravidanza Erano ad un passo dalla felicità ma unocontro un trattore ha mandato in frantumi il loro sogno d'amore. Sonoin un terribile incidente stradale Angelica e Steven, duepoco più che adolescenti: lei, appena 17enne, era al quarto mese di gravidanza. Ora i carabinieri indagano sulla dinamica del tragico sinistro. LoStavano tornando ada Villacidro dove avevano deciso di andare a vivere insieme dopo aver scoperto di aspettare un bebé. Ma unofrontale contro ...

sardanews : Cagliari piange Steven e Angelica, i giovanissimi morti nel terribile schianto di Villasor - sardanews : Cagliari piange Stiven e Angelica, i giovanissimi morti nel terribile schianto di Villasor - vivere_sardegna : Cagliari piange Stiven e Angelica, i giovanissimi morti nel terribile schianto di Villasor - UnioneSarda : Schianto mortale sotto l'effetto della droga sulla 126: #Cagliari, il conducente patteggia 3 anni - sardanews : Cagliari, schianto in via Sant’Alenixedda: auto contro moto, il centauro in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari schianto Incidente Cagliari: morti Steven e Angelica, 17 anni, incinta. Corriere della Sera Cagliari, schianto fatale, Morti due fidanzatini: lui era senza patente

Ora i carabinieri indagano sulla dinamica del tragico sinistro. Lo schianto fatale Stavano tornando a Cagliari da Villacidro dove avevano deciso di andare a vivere insieme dopo aver scoperto di ...

Incidente Cagliari, morti Steven e Angelica (lei era incinta). “Il ragazzo non aveva la patente”

Incidente Cagliari, morti Steven e Angelica (lei era incinta). “Il ragazzo non aveva la patente” I due giovanissimi fidanzati (lui 18 anni, lei 17) si sono schiantati a Villasor contro un trattore con ...

Ora i carabinieri indagano sulla dinamica del tragico sinistro. Lo schianto fatale Stavano tornando a Cagliari da Villacidro dove avevano deciso di andare a vivere insieme dopo aver scoperto di ...Incidente Cagliari, morti Steven e Angelica (lei era incinta). “Il ragazzo non aveva la patente” I due giovanissimi fidanzati (lui 18 anni, lei 17) si sono schiantati a Villasor contro un trattore con ...