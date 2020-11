(Di domenica 22 novembre 2020) Storicamente questo è stato un classico incontro di centro classifica tra due squadre famose per essere difficili da affrontare e da battere. Stavolta però arrivano a questo scontro avendo avuto un inizio di stagione molto diverso. Ilha raccolto solo due punti in sette partite, mentre ilne ha ricavati 13 dalle InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Burnley-Crystal Palace (lunedì, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Burnley Crystal

Infobetting

Big match Liverpool-Leicester City, scontro rovente tra Tottenham e Manchester City. Quote e pronostici per le scommesse della 9^ giornata di Premier League Dopo la sosta per le Nazionali, la Premier ...Ecco il programma della nona giornata di Premier League 2020/21 e come seguirla in TV. Sfida fra Mou e Pep: c'è Tottenham-City!