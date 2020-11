iconanews : Burkina Faso vota fra tensioni, attacchi jihadisti e scontri - danielacapponci : RT @daniela55302669: @myrtamerlino @TvTalk_Rai Vedi te ..e non trovo un giornale dei professionisti dell’informazione che da questa notizia… - LelloEsposito5 : RT @daniela55302669: @myrtamerlino @TvTalk_Rai Vedi te ..e non trovo un giornale dei professionisti dell’informazione che da questa notizia… - Agenparl : La scommessa dell'alternanza politica in Burkina Faso - - FaustaSperanza : #21novembre Nel cuore del difficile #Sahel un Paese povero ma strategico come il Burkina Faso va alle urne sfidando… -

Ultime Notizie dalla rete : Burkina Faso

Si svolgono oggi le elezioni legislative e presidenziali in Burkina Faso, un voto che si tiene nel quadro di forti tensioni di ...But a surge in attacks by groups with links to the militant groups al Qaeda and Islamic State has eclipsed everything else. Three weeks after his inauguration, al Qaeda's regional branch attacked a ho ...