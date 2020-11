Bundesliga | l' Union Berlino batte il Colonia e vola al quinto posto

(Di domenica 22 novembre 2020) ROMA - Dopo le gare di ieri, è terminata oggi con due partite l' ottava giornata di. Nel pomeriggio la prima vittoria in campionato per il Mainz che si è sbloccato rifilando un 3-1 al ...

TORINO - Con la vittoria per 2 a 1 dell'Union Berlino sul Colonia è terminata l'ottava giornata di Bundesliga. Al Rhein Energie Stadion dopo il momentano pareggio di Skhiri, che aveva replicato ad ...Il Bayern non va oltre il pari contro il Werder, non ne approfitta il Lipsia. Il Bayer vince e si avvicina alla vetta. Poker di Haaland.