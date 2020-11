Boxe | Mario Alfano sfiderà Haithem Laamouz per il titolo UE dei pesi superpiuma

(Di lunedì 23 novembre 2020)affronterà il malteseper ildell’Unione Europea dei. L’appuntamento è per venerdì 4 dicembre al PalaSantoro di Roma, l’evento sarà organizzato dalla Conti Cavini Production. Il 29enne, nato a Salerno ma da tempo residente a Roma, vanta un record di 15 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta (contro Lavisas Williams il 7 giugno 2019 negli USA). Il pugile italiano cercherà di conquistare questa cintura vacante, a quattro mesi di distanza dal successo contro Nicola Cipolletta che gli è valso ilitaliano. Il suo avversario ha 31 anni, 16 vittorie e 1 sconfitta risalente al 2018 contro Gaige Ireland, mentre il 23 marzo 2019 ebbe la meglio sul nostro Vittorio Parinello per ildel ...

arasneutron : in momenti come questi ci vorrebbe un bel sacco da boxe con la faccia di Mario Giordano stampata sopra - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: MARIO ROMERSI, RITRATTO DI UN CAMPIONE ITALIANO DI BOXE; intervista di Emanuele Carioti... - emanuelecarioti : MARIO ROMERSI, RITRATTO DI UN CAMPIONE ITALIANO DI BOXE; intervista di Emanuele Carioti... -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Mario

OA Sport

Grosseto: Molti impegni importanti caratterizzano questo fine d’anno per la promoter Rosanna Conti Cavini e la sua organizzazione, dato che venerdì 4 dicembre mette in scena al Palasantoro di Roma un ...Molti impegni importanti caratterizzano questo fine d’anno per la promoter Rosanna Conti Cavini e la sua organizzazione, dato che venerdì 4 dicembre mette in scena al Palasantoro di Roma un ...