Bonus natalizio, Conte vuole erogare 500 euro per i cassaintegrati. Il Governo si oppone (Di domenica 22 novembre 2020) Per sopperire ai ritardi del Governo relativi all'erogazione della Cassa Integrazione per i lavoratori appartenenti ai settori in difficoltà, il Premier vorrebbe elargire un Bonus natalizio. I rappresentanti della maggioranza sembrano essere in disaccordo. L'idea di Giuseppe Conte: Bonus natalizio da 500 euro Palazzo Chigi ha partorito l'idea di elargire un Bonus natalizio da 500 euro per i lavoratori cassaintegrati da almeno otto settimane. Giuseppe Conte, riconoscendo i ritardi per l'erogazione della CIG, ha proposto tale indennizzo per tutti coloro che sono in attesa del compenso statale dovuto. Un disegno creato sulla falsa riga del Bonus Befana del 2019 che, ...

