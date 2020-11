Bonera: “Vittoria importante, stiamo lavorando nel modo giusto ma è solo l’ottava giornata. Il percorso è lungo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Daniele Bonera, in panchina stasera al posto dell’assente Pioli, ha parlato così della vittoria dei suoi a Napoli ai microfoni di Sky Sport:“Ibra? Vedremo l’entità del problema nei prossimi giorni, è di natura muscolare, ha messo il ghiaccio e da domani si faranno degli esami.E’ una vittoria importante, rafforza la nostra convinzione e vuol dire che stiamo lavorando nel modo giusto, ma è solo l’ottava giornata per cui il percorso è ancora molto lungo.Siamo lì in alto e sicuramente vogliamo restarci più a lungo possibile, stasera abbiamo affrontato una grande squadra e stiamo continuando a crescere partita dopo partita”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Daniele, in panchina stasera al posto dell’assente Pioli, ha parlato così della vittoria dei suoi a Napoli ai microfoni di Sky Sport:“Ibra? Vedremo l’entità del problema nei prossimi giorni, è di natura muscolare, ha messo il ghiaccio e da domani si faranno degli esami.E’ una vittoria, rafforza la nostra convinzione e vuol dire chenel, ma èper cui ilè ancora molto lungo.Siamo lì in alto e sicuramente vogliamo restarci più a lungo possibile, stasera abbiamo affrontato una grande squadra econtinuando a crescere partita dopo partita”. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

