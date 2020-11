Bonera: “Il Napoli è una grande squadra. Ha trovato davanti un’altra grande squadra che siamo noi” (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel post partita di Napoli-Milan, ai microfoni di Sky, Bonera. Sull’infortunio di Ibra: “Non abbiamo grosse indicazioni. Sembra un problema muscolare ma non sappiamo l’entità, vedremo nei prossimi giorni”. Si può parlare di vittoria importante per lo scudetto? “E’ sicuramente una vittoria importante. Rafforza la nostra convinzione, stiamo lavorando nella direzione giusta, ma è prematuro parlare di qualcosa che si aggiudicherà solo a Maggio. Ho sentito Pioli, era contentissimo, ha fatto i complimenti a tutti. Abbiamo a disposizione una grande rosa. Il nostro cammino viene da lontano, siamo consapevoli di essere in alto e vorremmo restarci il più possibile, ma siamo all’ottava e manca tanto tempo per maggio”. Hai visto squadre più forti del Milan? “Il nostro campionato ci ha insegnato a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Nel post partita di-Milan, ai microfoni di Sky,. Sull’infortunio di Ibra: “Non abbiamo grosse indicazioni. Sembra un problema muscolare ma non sappiamo l’entità, vedremo nei prossimi giorni”. Si può parlare di vittoria importante per lo scudetto? “E’ sicuramente una vittoria importante. Rafforza la nostra convinzione, stiamo lavorando nella direzione giusta, ma è prematuro parlare di qualcosa che si aggiudicherà solo a Maggio. Ho sentito Pioli, era contentissimo, ha fatto i complimenti a tutti. Abbiamo a disposizione unarosa. Il nostro cammino viene da lontano,consapevoli di essere in alto e vorremmo restarci il più possibile, maall’ottava e manca tanto tempo per maggio”. Hai visto squadre più forti del Milan? “Il nostro campionato ci ha insegnato a ...

sportface2016 : #Milan, le parole di Daniele #Bonera dopo la vittoria contro il #Napoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Bonera esulta: 'Vittoria importante contro una grande come il Napoli, Ibra? Valuteremo' - alexcobra11 : @frittatine @AlanBisio Io non voglio dire niente ma in Giappone già avevano creato il Brand BONERA, qua lo vediamo… - hollasivan : Caressa che cerca di far dire a tutti i costi al Maestro Bonera che il Milan è da scudetto, risposta da signore del… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Bonera esulta: 'Vittoria importante contro una grande come il Napoli, Ibra? Valuteremo' -

Ultime Notizie dalla rete : Bonera “Il Napoli- Milan: il San Paolo resta indigesto per i rossoneri secondo i bookies Fortune Italia