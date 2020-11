Bologna | Mihajlovic | oggi siamo stati bravi

(Di domenica 22 novembre 2020) GENOVA, 22 NOV - Soddisfatto Sinisache al Ferraris conquista i primi tre punti in trasferta della stagione. "Quando si semina prima o poi si raccoglie, come ho detto ai ragazzi prima della ...

Velocità e carattere. In una fredda domenica, il Bologna svolta così e, in rimonta, piega una Sampdoria davvero troppo opaca e incapace di gestire adeguatamente il vantaggio ...GENOVA, 22 NOV - Soddisfatto Sinisa Mihajlovic che al Ferraris conquista i primi tre punti in trasferta della stagione. "Quando si semina prima o poi si raccoglie, come ho detto ai ragazzi prima della ...