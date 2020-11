Bollo auto 2020 | domiciliazione bancaria Regione Campania | lo sconto

(Di domenica 22 novembre 2020) Ne avevamo parlato qualche tempo fa, ma adesso è realtà: insi avrà diritto a unosulse l’mobilista contribuente opterà per la. Si tratta di un’agevolazione fiscale importante, che segue l’esempio della Lombardia (di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo). Rispetto alladel nord, però, dove loè del 15%, inla riduzione sarà del 10%. Unoche farà comunque felici glimobilisti tenuti a pagare una delle imposte più odiate.in, le modalità La novità è entrata in ...

Giuggio72684862 : RT @Antiogu60: Minchione di Giornale... Avete qualche neurone sxstroso che funziona bene.. Perché quello dxoso mi pare marcio!! https://t.… - diomededasparta : @pieroomega @kiara86769608 @NicolaMorra63 #MORRARIMANI Ma che c'azzecca il canone tv? Bhee !! allora io sono contr… - benzinazero : Proposta di riforma del bollo auto e semplificazione dei calcoli: 1 euro al kg - VincenzoCosta5S : RT @Antiogu60: Minchione di Giornale... Avete qualche neurone sxstroso che funziona bene.. Perché quello dxoso mi pare marcio!! https://t.… - LuceverdeMilano : ??#Covid19 ?#Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #MezziPesanti #Foglirosa #multe? Spostamenti, scadenze e pratiche a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto

ilGiornale.it

In alcune regioni il pagamento di tassa auto è stata prorogata a causa dell'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19. In altri non ...Il 2020 si preannunciava un anno ricco di novità, tra cui la possibile abolizione del canone Rai e del Bollo Auto, fra le tasse più indigeste per gli italiani. Nel 2019 infatti, si era discusso molto ...