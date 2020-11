Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il Bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 34.767 contagiati e 692 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi ripartiti nelle regioni: in Abruzzo 560 nuovi positivi (di eta’ compresa tra 8 mesi e 98 anni, 222 a L’Aquila, 137 a Chieti, 105 a Pescara, 89 a Teramo, 7 fuori regione) su 4578 tamponi, 12 deceduti, 6731 guariti (+14), 16131 attualmente positivi (+534), 736 ricoverati (di cui 72 in terapia intensiva), 15395 in isolamento domiciliare. In Veneto si registrano 2.956 nuovi contagi da Coronavirus rispetto a ieri, che portano il totale da inizio epidemia a 122..682. Si contano anche 31 ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione dei contagi diincon ildel MinisteroSalute e idopo i 34.767 contagiati e 692 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi ripartiti nelle regioni: in Abruzzo 560 nuovi positivi (di eta’ compresa tra 8 mesi e 98 anni, 222 a L’Aquila, 137 a Chieti, 105 a Pescara, 89 a Teramo, 7 fuori regione) su 4578 tamponi, 12 deceduti, 6731 guariti (+14), 16131 attualmente positivi (+534), 736 ricoverati (di cui 72 in terapia intensiva), 15395 in isolamento domiciliare. In Veneto si registrano 2.956 nuovi contagi darispetto a ieri, che portano il totale da inizio epidemia a 122..682. Si contano anche 31 ...

Altri dieci morti, con il bilancio delle vittime che sale a 333. Ma resta stabile sia il numero dei ricoverati che, anzi, fa registrare una lieve flessione sul fronte dei pazienti ospedalizzati e ness ...

Coronavirus, i casi tornani a salire nell'Empolese Valdelsa: sono 166

EMPOLI. Sembra un macabro gioco quello del coronavirus che, in un giorno, raddoppia i casi nell'Empolese Valdelsa: 166 quelli registrati dal bollettino dell'Asl Toscana Centro di domenica 22 novembre ...

