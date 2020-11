Bollettino Coronavirus del 22 Novembre 2020 (Di domenica 22 novembre 2020) In data 22 Novembre l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo domenicale, è +2,05% (ieri +2,58%) con 1.408.868 contagiati totali, 553.098 dimissioni/guarigioni (+13.574) e 49.823 deceduti (+562); 805.947 infezioni in corso (+14.201). Elaborati 188.747 tamponi (ieri 237.225); 28.337 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,01% (ieri 14,65%). Ricoverati con sintomi +216 (34.279); terapie intensive +43 (3.801). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.094; Campania 3.217; Veneto 2.956; Emilia Romagna 2.665; Piemonte 2.641; Lazio 2.533; Toscana 1.929; Puglia 1.327. In Lombardia curva +1,38% (ieri +2,47%) con 29.800 tamponi (ieri 44.294) e 5.094 positivi; rapporto positivi/tamponi 17,09%% (ieri 19,98%); 371.610 contagiati totali; ricoverati +77 (8.391); terapie intensive +13 (949); 165 decessi (20.524). Vediamo subito i valori di Rt calcolati, con il metodo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 novembre 2020) In data 22l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo domenicale, è +2,05% (ieri +2,58%) con 1.408.868 contagiati totali, 553.098 dimissioni/guarigioni (+13.574) e 49.823 deceduti (+562); 805.947 infezioni in corso (+14.201). Elaborati 188.747 tamponi (ieri 237.225); 28.337 positivi; rapporto positivi/tamponi 15,01% (ieri 14,65%). Ricoverati con sintomi +216 (34.279); terapie intensive +43 (3.801). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.094; Campania 3.217; Veneto 2.956; Emilia Romagna 2.665; Piemonte 2.641; Lazio 2.533; Toscana 1.929; Puglia 1.327. In Lombardia curva +1,38% (ieri +2,47%) con 29.800 tamponi (ieri 44.294) e 5.094 positivi; rapporto positivi/tamponi 17,09%% (ieri 19,98%); 371.610 contagiati totali; ricoverati +77 (8.391); terapie intensive +13 (949); 165 decessi (20.524). Vediamo subito i valori di Rt calcolati, con il metodo ...

