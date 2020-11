Bollettino 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) - Nella prima tabella il raffronto tra ieri ed oggi della percentuale dei tamponi positivi sui casi sospetti di Covid-19 Sotto invece nel primo grafico i ricoverati in ospedale e quelli in terapia ... Leggi su gazzettadilivorno (Di domenica 22 novembre 2020) - Nella prima tabella il raffronto tra ieri ed oggi della percentuale dei tamponi positivi sui casi sospetti di Covid-19 Sotto invece nel primo grafico i ricoverati in ospedale e quelli in terapia ...

SkyTG24 : Covid Campania, il sindaco di Giugliano: 'Non si può rientrare a scuola'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Roma, 1.574 nuovi casi in 24 ore. DIRETTA - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 novembre: 40.902 nuovi casi e 550 morti - VivMilano : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 novembre: 28.337 nuovi casi e 562 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 novembre: 28.337 nuovi casi e 562 morti -