Blitz dei Nas negli armadietti alle materne

(Di domenica 22 novembre 2020) Felice Manti Al setaccio non solo le regole, anche le dotazioni di insegnanti e bambini Milano Le chat delle mamme di alcune scuoledi Milano sono in agitazione da qualche giorno. Da un genitore è partito un tam tam che presto è esploso: «A scuola in questi giorni stanno girando i Nas», il Nucleo antisofisticazione dell'Arma. Vabbè dai, ma che notizia è? Andranno a ispezionare i locali dove si mangia, le mense eccetera, è stato il pensiero dominante. E invece no. Perché, come trapela da qualche insegnante che ci è passata, le ispezioni dei Nas potrebbero riguardare non solo - come è lecito - le condizioni igienico-sanitarie degli istituti ma anche il rispetto delle regole da parte di insegnanti, personale di segreteria e personale ausiliario. E fin qui, direbbe il cronista, non c'è notizia o quasi. Perché, in effetti, è opportuno verificare il ...