Biathlon Coppa del mondo 2020/21 – Il calendario completo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 novembre 2020) Manca solo una settimana al via della stagione/21 delladelche sancirà chi salirà dopo Dorothea Wierer sul gradino più alto della classifica femminile. Ecco ildidel/21. Quali sono le novità delladeldi? L’IBU ha lavorato tutta l’estate per offrire unche garantisca un numero adeguato di competizioni nonostante l’emergenza sanitaria. Anche se sono state sacrificate alcune sedi di tappa tradizionali, come la francese Le Grand Bornand e Ostersund, il primo segmento della stagione è confermato. Si inizia sabato 28 novembre in quel di Kontiolahti com una Individuale ...