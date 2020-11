Bevono igienizzante per le mani perché alla festa è finito l’alcol: 7 morti, altri due in coma (Di domenica 22 novembre 2020) Era finito l’alcol e così hanno deciso di bere del disinfettante per le mani, di quello usato ora per limitare i rischi di contagio da Covid. Così sono morte sette persone e altre due si trovano ricoverate in coma. È successo giovedì scorso a una festa nel distretto di Tattinskij, nella Jacuzia, in Russia, come riferiscono i media locali: il gruppo, accortosi di aver terminato l’alcol, aveva deciso di consumare il liquido antisettico, una soluzione idroalcolica composta al 69% da metanolo, ignaro del fatto che è altamente tossico se ingerito. Una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni sono morti ancora prima che arrivassero i soccorsi aerei inviati da Yakutsk, la capitale della regione. altri tre uomini – dell’eta’ di 28, 32 e 69 anni – sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Erae così hanno deciso di bere del disinfettante per le, di quello usato ora per limitare i rischi di contagio da Covid. Così sono morte sette persone e altre due si trovano ricoverate in. È successo giovedì scorso a unanel distretto di Tattinskij, nella Jacuzia, in Russia, come riferiscono i media locali: il gruppo, accortosi di aver terminato, aveva deciso di consumare il liquido antisettico, una soluzione idroalcolica composta al 69% da metanolo, ignaro del fatto che è altamente tossico se ingerito. Una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni sonoancora prima che arrivassero i soccorsi aerei inviati da Yakutsk, la capitale della regione.tre uomini – dell’eta’ di 28, 32 e 69 anni – sono ...

