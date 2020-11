Bernardeschi Juventus | Jacobelli svela il segreto della rinascita

(Di domenica 22 novembre 2020) Federicoè un’altra nota positiva. L’ex viola, dopo un periodo molto difficile, sembra aver trovato continuità e fiducia grazie alle prestazioni evidenziate con la Nazionale. Ne è sicuro anche Xavier, direttore di “Tuttosport”, che, tramite Radio 24, durante il programma Tutti Convocati, ha parlato proprio del modo in cui si sta esibendo l’esterno di Andrea Pirlo.: ildi“Mi ha impressionato il rilancio di, questo è meritoNazionale che ha restituito allaun giocatore rinfrancato nel morale. Visti i numerosi-ha dichiarato- impegni dei bianconeri è importante avere elementi di qualità in ...

infoitsport : Federico Bernardeschi ha giocato la prima partita ‘da Juventus’ da diverso tempo - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus in campo così ? ?? Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ronal… - yorumsportaraf : RT @GoalTurkiye: Juventus XI: Buffon, Cuadrado, ???? Merih Demiral, De Ligt, Danilo, Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronald… - tutticonvocati : ??? @xavierjacobelli: 'Mi ha colpito il rilancio di #Bernardeschi e questo è merito della Nazionale che ha restituit… - infoitsport : Juventus-Cagliari, Pirlo: «Gran partita di Bernardeschi» - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi Juventus

Federico Bernardeschi è un’altra nota positiva della Juventus. L’ex viola, dopo un periodo molto difficile, sembra aver trovato continuità e fiducia grazie alle prestazioni evidenziate con la ...La partita Juventus - Ferencvaros del 24 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la quarta giornata del Gruppo G di Champions League ...