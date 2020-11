Berlusconi : 'Sì a votare scostamento. Senza di noi il Centrodestra non esiste' (Di domenica 22 novembre 2020) In una lettera al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia conferma le aperture al governo per i prossimi scostamenti di bilancio, ma sottolinea - 'solo se si salverà il lavoro autonomo'. Poi un ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 22 novembre 2020) In una lettera al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia conferma le aperture al governo per i prossimi scostamenti di bilancio, ma sottolinea - 'solo se si salverà il lavoro autonomo'. Poi un ...

