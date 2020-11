Berlusconi | “Il Centrodestra senza di noi non potrebbe mai vincere”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 22 novembre 2020) La lettera dial Corriere della Sera: “La disponibilità di dare una mano nasce dal dovere di responsabilità verso gli italiani”. MILANO – Lunga lettera di Silvioal Corriere della Sera. Il leader di Forza Italia è ritornato sulla decisione di collaborare con il Governo: “E’ una scelta per noi naturale . Non si tratta di un sostegno politico ad una maggioranza che non approviamo , ma di una disponibilità nata dal dovere di responsabilità verso gli italiani . Questo non mette in discussione l’appartenenza al, che non soltando è la nostra casa, ma chedi noi nonvincere e governare ”. Le proposte di SilvioNella letterasi è soffermato su alcune proposte: “Al Governo chiediamo si sanare le ...