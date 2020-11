Berlusconi: “Ecco le mie condizioni per collaborare col Governo” (Di domenica 22 novembre 2020) Silvio Berlusconi, in una lettera al Corriere della Sera, spiega quali sono le sue condizioni per dire sì allo scostamento di bilancio e collaborare così col Governo nella delicata fase di gestione della pandemia. Dopo aver incassato un’apertura di Salvini, che ieri ha deposto le armi invocando una “federazione” di centrodestra che porti sul tavolo del premier Conte delle proposte, ora l’ex Cavaliere rilancia. “Forza Italia – si legge nella lettera di Berlusconi al Corriere – ha deciso di rispondere positivamente all’appello del Capo dello Stato alla collaborazione istituzionale. È una scelta per noi naturale, addirittura scontata, come è scontato che non si tratta di sostegno politico ad un governo che non approviamo e ad una maggioranza i cui valori e i cui programmi sono incompatibili con i nostri. Ma proprio dai ... Leggi su tpi (Di domenica 22 novembre 2020) Silvio, in una lettera al Corriere della Sera, spiega quali sono le sueper dire sì allo scostamento di bilancio ecosì col Governo nella delicata fase di gestione della pandemia. Dopo aver incassato un’apertura di Salvini, che ieri ha deposto le armi invocando una “federazione” di centrodestra che porti sul tavolo del premier Conte delle proposte, ora l’ex Cavaliere rilancia. “Forza Italia – si legge nella lettera dial Corriere – ha deciso di rispondere positivamente all’appello del Capo dello Stato alla collaborazione istituzionale. È una scelta per noi naturale, addirittura scontata, come è scontato che non si tratta di sostegno politico ad un governo che non approviamo e ad una maggioranza i cui valori e i cui programmi sono incompatibili con i nostri. Ma proprio dai ...

