Benevento, Inzaghi: "Contro la Fiorentina non rischiato mai" (Di domenica 22 novembre 2020) Bella affermazione del Benevento sul terreno della Fiorentina che il tecnico campano Pippo Inzaghi commenta così: ""Orgoglioso di questi ragazzi, sono fantastici. Prima di questa partita nessuno ci dava scampo e invece abbiamo fatto un'impresa a dimostrazione del carattere. Con me hanno fatto 46 partite e ne avranno sbagliate 2. Sappiamo che con l'organizzazione e lo spirito possiamo sopperire anche alle differenze tecniche. Oggi abbiamo rischiato praticamente mai, forse solo alla fine con Vlahovic. Sono felice per loro. La squadra ha sempre avuto le sue certezze, nonostante le tante assenze di oggi. Questo è importante. Nel primo momento difficile ci sono arrivate anche critiche ingenerose nonostante oggi siamo in Serie A. Sono bastate un paio di partite perse male e mi è dispiaciuto il cambio di atteggiamento di ...

