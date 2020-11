BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di lunedì 23 novembre 2020

(Di domenica 22 novembre 2020)di23: Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Robert rovina il battesimo di Emilio… ed Eva decide di andarsene! Shauna (Denise Richards) difende Flo (Katrina Bowden) dalle parole di Katie (Heather Tom) e, in seguito, rivela alla figlia di aver trascorso la notte con Ridge Forrester (Thorsten Kaye). Ridge, dopo aver iniziato una piena confessione, preferisce in realtà tacere sulla presenza di Shauna accanto a lui durante la notte. Foto tratta dall’episodio: Katie e Flo di/ Foto BBL Distribution: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che l'ossessione di Thomas per Hope porta il ragazzo ad avere delle allucinazioni ...Leggiamo insieme le anticipazioni di Beautiful del giorno 22 Novembre, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 in prima tv alle 13:40 dal Lunedì al ...