Basket | Serie A2 2020 2021 | buona la prima per Napoli | ok Torino e Capo d’Orlando

(Di domenica 22 novembre 2020) Sono stati nove i match andati in scena nel tardo pomeriggio di domenica 22 novembre e che hanno aperto le danze del campionato diA2di, quest’anno diviso in A2 Green e A2 Red. Di seguito il resoconto dellagiornata: Nella A2 Green, l’unica vittoria casalinga l’ha ottenutaai danni di Monferrato per 100-82. Colpi esterni invece per il, che ha sconfitto Biella con il punteggio di 76-60, e per Tortona, che ha travolto Trapani per 85-57. Bene anche Udine, vittorioso a Mantova con lo score di 99-81 e Assigeco Piacenza, che ha espugnato Orzinuovi per 84-82. Nella A2 Red, invece, Forlì ha rispettato il pronostico ed ha superato agevolmente Ferrara con il punteggio di 79-68. Successo ...