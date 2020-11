Basket femminile, Serie A1 2020-2021: anche Schio-Lucca rinviata, diverse positive al Covid-19 nel club toscano (Di domenica 22 novembre 2020) Non si giocherà questo pomeriggio il match tra Famila Schio e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. A causare il rinvio di uno dei tre match del pomeriggio dell’ottava giornata della Serie A1 è la moltitudine di contagi da Covid-19 che si è verificata all’interno della squadra toscana. Nella giornata di ieri, peraltro, era stata comunicata la positività di Alessandra Orsili, la play classe 2001 sulla quale la squadra allenata da Francesco Iurlaro ha deciso di puntare già dalla scorsa stagione. Si tratta anche del secondo match che subisce uno spostamento per il club toscano, dopo quello della settima giornata con la Dinamo Sassari (in quel caso la squadra ospite era ancora alle prese con vari casi di Covid-19). Per il Famila, prossimo a giocare nella prima ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) Non si giocherà questo pomeriggio il match tra Familae Gesam Gas e Luce Le Mura. A causare il rinvio di uno dei tre match del pomeriggio dell’ottava giornata dellaA1 è la moltitudine di contagi da-19 che si è verificata all’interno della squadra toscana. Nella giornata di ieri, peraltro, era stata comunicata la positività di Alessandra Orsili, la play classe 2001 sulla quale la squadra allenata da Francesco Iurlaro ha deciso di puntare già dalla scorsa stagione. Si trattadel secondo match che subisce uno spostamento per il, dopo quello della settima giornata con la Dinamo Sassari (in quel caso la squadra ospite era ancora alle prese con vari casi di-19). Per il Famila, prossimo a giocare nella prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket femminile, Serie A1 2020-2021: vittorie extralarge per Venezia e Virtus Bologna, Del Pero trascina Costa Masnaga OA Sport Basket femminile: super Beatrice Del Pero ne fa 34 e trascina Costa alla vittoria

Basket femminile ieri gli anticipi dell'8° turno di serie A1 con il successo esterno di Costa Masnaga trascinata dai 34 punti della canturina Del Pero ...

A2 femminile: L’Alpo Villafranca ritrova il sorriso ad Albino (49-52)

Torna al successo Drain by Ecodem Alpo che espugna il campo di Albino (49-52) al termine di un match dalle mille emozioni. Le biancoblù hanno condotto nel ...

Torna al successo Drain by Ecodem Alpo che espugna il campo di Albino (49-52) al termine di un match dalle mille emozioni. Le biancoblù hanno condotto nel ...