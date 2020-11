Barcellona, per Pique distorsione al ginocchio destro (Di domenica 22 novembre 2020) Gerard Pique ha riportato una distorsione al ginocchio destro, come riporta lo stesso Barcellona in un tweet in cui si analizzano le condizioni del centrale difensivo dei catalani, uscito anzitempo nel corso del match contro l’Atletico Madrid. Il difensore blaugrana verrà rivalutato, così come Sergi Roberto che ha riportato un infortunio al quadricipite, ma sembra destinato a star fuori almeno per due mesi, saltando così sicuramente la Juventus e tornando soltanto nel 2021. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Gerardha riportato unaal, come riporta lo stessoin un tweet in cui si analizzano le condizioni del centrale difensivo dei catalani, uscito anzitempo nel corso del match contro l’Atletico Madrid. Il difensore blaugrana verrà rivalutato, così come Sergi Roberto che ha riportato un infortunio al quadricipite, ma sembra destinato a star fuori almeno per due mesi, saltando così sicuramente la Juventus e tornando soltanto nel 2021. SportFace.

