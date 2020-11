Barcellona, in estate no a 150 milioni dal Manchester United per Ansu Fati (Di domenica 22 novembre 2020) Il Barcellona blinda Ansu Fati. Secondo quanto riporta Sport, il club blaugrana in estate ha rispedito al mittente un’offerta monstre presentata dal Manchester United per assicurarsi il cartellino del prodotto della cantera catalana. La cifra offerta, secondo il quotidiano, ammonterebbe a circa 150 milioni di euro ma il club catalano ha interrotto le trattative decidendo di puntare sul ragazzo. L’avvio di stagione con quattro gol in sette partite sembra dar ragione al Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Ilblinda. Secondo quanto riporta Sport, il club blaugrana inha rispedito al mittente un’offerta monstre presentata dalper assicurarsi il cartellino del prodotto della cantera catalana. La cifra offerta, secondo il quotidiano, ammonterebbe a circa 150di euro ma il club catalano ha interrotto le trattative decidendo di puntare sul ragazzo. L’avvio di stagione con quattro gol in sette partite sembra dar ragione al. SportFace.

