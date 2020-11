Ballando, Elisa Isoardi: “Raimondo Todaro? Mi sto innamorando” (Di domenica 22 novembre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non arrivano al podio di Ballando, ma tra la conduttrice Rai e il ballerino è sbocciato qualcosa Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si sono aggiudicato il quarto posto di Ballando con le stelle 2020, sfiorando l’ambito podio. La coppia formata dall’ex padrona di casa de La prova del Cuoco ed il suo insegnante di ballo non è riuscita a spuntarla nella sfida contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Al di là dell’esito della classifica, Elisa Isoardi si è detta felice del percorso che ha intrapreso all’interno del programma. Nella clip che ha preceduto la performance, la conduttrice ha raccontato con commozione la sua esperienza nel talent: “Non era un periodo, Ballando è ... Leggi su zon (Di domenica 22 novembre 2020)e Raimondonon arrivano al podio di, ma tra la conduttrice Rai e il ballerino è sbocciato qualcosae Raimondosi sono aggiudicato il quarto posto dicon le stelle 2020, sfiorando l’ambito podio. La coppia formata dall’ex padrona di casa de La prova del Cuoco ed il suo insegnante di ballo non è riuscita a spuntarla nella sfida contro Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Al di là dell’esito della classifica,si è detta felice del percorso che ha intrapreso all’interno del programma. Nella clip che ha preceduto la performance, la conduttrice ha raccontato con commozione la sua esperienza nel talent: “Non era un periodo,è ...

