Ballando con le stelle, troppa politica. La battuta su Salvini e le rosicate di Selvaggia Lucarelli (Di domenica 22 novembre 2020) Ballando con le stelle, giuria poco imparziale e troppo offuscata dall'ideologia. Un dato che è saltato agli occhi anche nella finalissima dello show di Milly Carlucci. L'ultima puntata è finita con Alessandra Mussolini al terzo posto. Un risultato che ha mandato su tutte le furie Selvaggia Lucarelli. Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli e il livore contro la Mussolini La giurata (pagata profumatamente dalla Rai per emettere voti in base a non si sa quale competenza) non ha digerito il piazzamento della concorrente che lei ha attaccato fin dalla prima puntata dandole persino della "vaiassa". Al punto da prendersela con la giuria popolare che aveva assegnato un tesoretto di 10 punti alla coppia Mussolini-Peron (che ha sostituito Maykel Fonts ...

