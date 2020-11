Ballando Con Le Stelle, Finale: Vincono Gilles Rocca e Lucrezia Lando! (Di domenica 22 novembre 2020) Ballando con le Stelle, puntata Finale: esibizioni, assenze, colpi di scena e sorprese per i finalisti del programma condotto da Milly Carlucci. I voti della giuria e del pubblico incoronano Gilles Rocca e Lucrezia Lando vincitori. Ecco tutto quello che è successo in quest’ultimo appuntamento con Ballando con le Stelle. Ballando con le Stelle, puntata Finale: la prima manche manda a casa Tullio Solenghi! Milly Carlucci apre la Finale di Ballando con le Stelle spiegando subito che Mykel Fonts non ci sarà perché è risultato positivo al Covid. È per questo che Alessandra Mussolini ballerà insieme a Samuel Peron. Dopo aver salutato i tribuni e la giuria, ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 22 novembre 2020)con le, puntata: esibizioni, assenze, colpi di scena e sorprese per i finalisti del programma condotto da Milly Carlucci. I voti della giuria e del pubblico incoronanoLando vincitori. Ecco tutto quello che è successo in quest’ultimo appuntamento concon lecon le, puntata: la prima manche manda a casa Tullio Solenghi! Milly Carlucci apre ladicon lespiegando subito che Mykel Fonts non ci sarà perché è risultato positivo al Covid. È per questo che Alessandra Mussolini ballerà insieme a Samuel Peron. Dopo aver salutato i tribuni e la giuria, ...

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CIAfra73 : #AscoltiTV 21 novembre 2020 · Dati #Auditel del sabato: La vittoria di Gilles Rocca a Ballando con le stelle, Tu s.… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 21 NOVEMBRE 2020: LA FINALE DI BALLANDO CON LE STELLE, TU SI QUE VALES, AMICI, LO SPECIALE DI VERISSIMO,... http… -