Ballando Con le Stelle | bufera sull’eliminazione di Tullio Solenghi | “Giuria sleale e confusa”

Si è infine conclusa tra non poche polemiche l'edizione 2020 di Ballando Con le Stelle; un'edizione partita nel segno della sfortuna, posticipata per ben sei mesi prima di arrivare finalmente in televisione, dove ha affrontato nel giro di poche settimane ogni sorta di infortunio, assenza, e fuori programma. Milly Carlucci è comunque riuscita a portare a termine gli impegni, con una gloriosa serata finale. L'ultima puntata ha visto il trionfo della coppia Gilles Rocca – Lucrezia Lando; ma a far parlare di sé, ancora una volta, sono soprattutto le decisioni della giuria. Tullio Solenghi lascia Ballando con le Stelle e si scatena il panico social: Massimo Lopez fuori di sé contro la giuria e Guillermo Mariotto A sconvolgere il pubblico di Ballando con le ...

