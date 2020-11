“Avete vinto!!”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia la coppia che ha trionfato. Standing ovation per loro (Di domenica 22 novembre 2020) Grande serata ieri sera alla finale di Ballando con le stelle. Si è chiusa così, quindi, la complicata edizione 2020: Milly Carlucci dalla settimana prossima si dedicherà alla preparazione della seconda edizione de Il cantante mascherato, in onda tra gennaio e febbraio, mentre Ballando con le stelle 2021 dovrebbe essere trasmesso, covid permettendo, ad aprile e a maggio. A vincere è stata la coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando, con il 58% dei voti, a vincere Ballando con le stelle 2020, sorpassando Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Si è conclusa così, con Gilles Rocca sul podio, questa edizione del seguitissimo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci.



Terzo posto nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Grande serata ieri sera alla finale dicon le. Si è chiusa così, quindi, la complicata edizione 2020:dalla settimana prossima si dedicherà alla preparazione della seconda edizione de Il cantante mascherato, in onda tra gennaio e febbraio, mentrecon le2021 dovrebbe essere trasmesso, covid permettendo, ad aprile e a maggio. A vincere è stata laformata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando, con il 58% dei voti, a vincerecon le2020, sorpassando Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Si è conclusa così, con Gilles Rocca sul podio, questa edizione del seguitissimo show del sabato sera di Rai1 condotto daTerzo posto nella ...

Lilian50321800 : @Ballando_Rai @GillesRocca @LandoLucrezia Gilles, Augurissimi avete vinto sono piu che contenta per te ?????????? - Silvietta91_ASR : Comunque vada voglio dire a @LandoLucrezia che avete vinto voi. Un percorso pulito, mai fuori dagli schemi, una cre… - CarloLanfaloni : @ElisaIsoardi @Ballando_Rai @millycarlucci Ciao Elisa e Raimondo, mi dispiace un sacco che abbiate perso, ma per me… - SalvatValentin : @Ballando_Rai @ElisaIsoardi @Raimondo_Todaro Mi dispiace davvero tanto perché per me meritavate voi comunque per me… - robertomaria712 : @Ballando_Rai @Kuzmina__A Ragazzi.... avete vinto comunque.. davvero, forse la Mussolini ha promesso un posto di la… -