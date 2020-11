Aumento in busta paga: ecco chi potrebbe beneficiarne l'anno venturo (Di domenica 22 novembre 2020) Nel 2021 la legge di Bilancio prevede un Aumento degli stipendi per alcune categorie come medici, infermieri, insegnanti e forze dell'Ordine. Aumento stipendi, bonus in arrivo nel 2021 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 22 novembre 2020) Nel 2021 la legge di Bilancio prevede undegli stipendi per alcune categorie come medici, infermieri, insegnanti e forze dell'Ordine.stipendi, bonus in arrivo nel 2021 su Notizie.it.

La nuova Legge di Bilancio prevedrà un aumento degli stipendi nel 2021 per quelle categorie professionali messe a dura prova durante la pandemia.

La vita e la professionalità degli infermieri valgono una brioche al giorno?’’

Il medico revellese Mario Campanella, coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, critica la manovra di bilancio: “Appena 2 euro al giorno in più in busta paga” ...

