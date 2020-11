Attività fisica e mascherine, cosa dice la scienza (Di domenica 22 novembre 2020) Quando assaggiamo un piatto, sappiamo già che quello che ad una persona piace da pazzi fa storcere il naso ad un altro. Il motivo? Ognuno di noi ha una percezione diversa, in termini di gusto. Qualcosa di simile, fatte le dovute proporzioni, può accadere se facciamo una corsa con il viso ben coperto da una mascherina: ci sono persone che temono di non riuscire a respirare, altre che si adattano perfettamente allo sforzo. Anche in questo caso, la percezione di ognuno conta, definendo il tipo di risposta e di sensazione che si crea. Ma per la scienza, è possibile pensare a fare un’Attività fisica sostenuta con le mascherine protettive comunemente usate? Stando a quanto riportano gli ultimi studi, a parte la possibile sensazione di fastidio, pare proprio che nei sani non dovrebbero esserci problemi legati ... Leggi su dilei (Di domenica 22 novembre 2020) Quando assaggiamo un piatto, sappiamo già che quello che ad una persona piace da pazzi fa storcere il naso ad un altro. Il motivo? Ognuno di noi ha una percezione diversa, in termini di gusto. Qualdi simile, fatte le dovute proporzioni, può accadere se facciamo una corsa con il viso ben coperto da una mascherina: ci sono persone che temono di non riuscire a respirare, altre che si adattano perfettamente allo sforzo. Anche in questo caso, la percezione di ognuno conta, definendo il tipo di risposta e di sensazione che si crea. Ma per la, è possibile pensare a fare un’sostenuta con leprotettive comunemente usate? Stando a quanto riportano gli ultimi studi, a parte la possibile sensazione di fastidio, pare proprio che nei sani non dovrebbero esserci problemi legati ...

