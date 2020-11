Atalanta, solo una vittoria nelle ultime 5 gare di campionato? La verità del patron Percassi (Di domenica 22 novembre 2020) "solo una vittoria nelle ultime cinque in campionato? Un conto è fare sei giorni di allenamento e poi giocare, un conto è avere 16 nazionali via per quindici giorni".Lo ha detto Antonio Percassi. A pochi giorni da Liverpool-Atalanta, sfida valida per la quarta giornata di Champions League - in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21.00 ad Anfield -, il presidente della Dea, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha suonato la carica, provando a spronare gli uomini di Gasperini, reduci da un momento tutt'altro che brillante.Di seguito, le sue dichiarazioni."Il mister sa meglio di me come rimediare, ma è un handicap che succede a noi come ad altri. I calciatori arrivano che sono distrutti, c'è da tenerne conto. nelle prime tre partite non c'era ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) "unacinque in? Un conto è fare sei giorni di allenamento e poi giocare, un conto è avere 16 nazionali via per quindici giorni".Lo ha detto Antonio. A pochi giorni da Liverpool-, sfida valida per la quarta giornata di Champions League - in programma mercoledì 25 novembre alle ore 21.00 ad Anfield -, il presidente della Dea, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha suonato la carica, provando a spronare gli uomini di Gasperini, reduci da un momento tutt'altro che brillante.Di seguito, le sue dichiarazioni."Il mister sa meglio di me come rimediare, ma è un handicap che succede a noi come ad altri. I calciatori arrivano che sono distrutti, c'è da tenerne conto.prime tre partite non c'era ...

