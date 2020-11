Atalanta | si è rotto qualcosa? Una sola vittoria nelle ultime cinque gare

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 22 novembre 2020) Momento complicato per l’di Gasperini,laè arrivata soltanto a Crotone, pareggi in campionato con l’Inter e con lo Spezia di Italiano, pari in Champions dopo un pessimo avvio con l’Ajax e la batosta subita dal Liverpool. La sensazione è che, come ha ampiamente detto l’allenatore dopo la debacle contro la squadra di Klopp, mancaa livello fisico, questo calo, anche se leggero, porta i nerazzurri a faticare di più in zona gol. Ieri Gasperini si è lamentato di 4-5 occasioni clamorose non sfruttate dai suoi, lo Spezia ha colpito un palo in avvio ed è stato sempre in partita, le premesse per la sfida di mercoledì ad Anfield non sono le migliori per la Dea. Foto: Twitter ufficialeL'articolo ...