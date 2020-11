Ascolti Tv sabato 21 novembre 2020: Tu Si Que Vales 26% e 5,5 milioni, la finale di Ballando 23.7% e 4.9 milioni (Di domenica 22 novembre 2020) Ascolti Tv sabato 21 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Tu si Que Vales 5.565 milioni e 26% (21:42-00:56) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Ballando tutti in pista 5.172 milioni e 18.5% (20:46 – 21:26)Ballando con le stelle finale 4.944 milioni e 23.7% (21:30 – 01:15) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln SWAT 3×16 1a Tv milioni e %Criminal Minds 15×04 1a Tv Free milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Il Cacciatore e la regina di Ghiacciomilioni e ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 22 novembre 2020)Tv21(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Tu si Que5.565e 26% (21:42-00:56) 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlntutti in pista 5.172e 18.5% (20:46 – 21:26)con le stelle4.944e 23.7% (21:30 – 01:15) 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln SWAT 3×16 1a Tve %Criminal Minds 15×04 1a Tv Freee % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Il Cacciatore e la regina di Ghiaccioe ...

reportrai3 : Grazie a tutti. #Report ha totalizzato il 13.3% di ascolti e circa 3.4 milioni di telespettatori medi. Grazie per l… - VigilanzaT : #AscoltiTV #21novembre. Finale di Ballando con le Stelle sottotono rispetto al 2019 e 2018. Vincono ancora Striscia… - Anna50732053 : @GiusCandela Nemmeno con la (lunghissima) finale #BallandoConLeStelle riesce ad avvicinarsi a #tusiquevales Certo s… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 21 novembre 2020: Tu si que vales, Ballando con le stelle, Il cacciatore e la regina di ghiaccio,… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2575 — Ascolti da domenica 15 a sabato 21 novembre 2020: ritorno in calo per Bull e… -