Ascoltare Schiavi del Sesso dei Volosumarte, oggi, è un balsamo necessario. E non dipende dalla mia “educazione anconetana” (Di domenica 22 novembre 2020) Tu da che parte stai? dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando? Nel 1992 dentro quello che a tutti gli effetti si può definire l’ultimo album riuscito appieno di Francesco De Gregori, Canzoni d’amore, si trovata una canzone dal titolo Chi ruba nei supermercati. Da quella canzone sono tratte le prime righe di questo mio capitolo del diario del secondo lock down. Lo sono per un motivo semplice, che a breve vi sarà chiaro, quando ieri ho chiesto, quasi preteso, che la sindaca di Ancona mi intitoli la piazza principale del capoluogo marchigiano, mi è stato fatto notare che un artista per essere tale deve anche avere delle ombre. Non per tornare sull’argomento Sfera Ebbasta, parliamo di artisti, ma perché i chiari per essere chiari devono essere contrapposti a scuri. Mi è stato proprio fatto notare come Caravaggio, si finisce sempre ... Leggi su optimagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Tu da che parte stai?parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando? Nel 1992 dentro quello che a tutti gli effetti si può definire l’ultimo album riuscito appieno di Francesco De Gregori, Canzoni d’amore, si trovata una canzone dal titolo Chi ruba nei supermercati. Da quella canzone sono tratte le prime righe di questo mio capitolo del diario del secondo lock down. Lo sono per un motivo semplice, che a breve vi sarà chiaro, quando ieri ho chiesto, quasi preteso, che la sindaca di Ancona mi intitoli la piazza principale del capoluogo marchigiano, mi è stato fatto notare che un artista per essere tale deve anche avere delle ombre. Non per tornare sull’argomento Sfera Ebbasta, parliamo di artisti, ma perché i chiari per essere chiari devono essere contrapposti a scuri. Mi è stato proprio fatto notare come Caravaggio, si finisce sempre ...

Ascoltare Schiavi del Sesso dei Volosumarte, oggi, è un balsamo necessario. E non dipende dalla mia "educ ... OptiMagazine

