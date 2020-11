Arthur si prende la squadra Demiral-De Ligt, buona la prima (Di domenica 22 novembre 2020) Kulusevski sempre nel vivo. Cuadrado promosso capitano. addirittura al posto di CR7. Per Dybala solo pochi minuti Leggi su quotidiano (Di domenica 22 novembre 2020) Kulusevski sempre nel vivo. Cuadrado promosso capitano. addirittura al posto di CR7. Per Dybala solo pochi minuti

Delpinsky : @JPeppp Sicuramente Bonucci è uno che prende sempre palla per impostare. Ma quando tornerà titolare, la palla poi l… - Dodesantis : Arthur voto 9 appena prende palla capisci che non può perderla neanche volendo - Super attack #pagellibus #jvtblive - Biagio7Ferrara : RT @Dario_Ghiro: Torna #DeLigt, la #Juve non prende gol e #Demiral gioca forse la sua partita migliore: segnali di futuro. #Arthur 'pirlesc… - Dario_Ghiro : Torna #DeLigt, la #Juve non prende gol e #Demiral gioca forse la sua partita migliore: segnali di futuro. #Arthur '… -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur prende Gazzetta - Arthur si prende la Juve Tutto Juve Una doppietta in 4 minuti, per riprendersi il trono dei marcatori in A (8 come Ibra)

Una doppietta in 4 minuti, per riprendersi il trono dei marcatori in A (8 come Ibra) e lanciare la Juve all'inseguimento del Milan. Cristiano Ronaldo è mancato terribilmente a Pirlo, e con ...

Juventus, Pirlo: “Abbiamo voluto con forza questa vittoria. Arthur? È importante per noi”

Juventus, Pirlo: “Abbiamo voluto con forza questa vittoria. Arthur? È importante per noi” - Il tecnico parla dopo il 2-0 col Cagliari ...

Una doppietta in 4 minuti, per riprendersi il trono dei marcatori in A (8 come Ibra) e lanciare la Juve all'inseguimento del Milan. Cristiano Ronaldo è mancato terribilmente a Pirlo, e con ...Juventus, Pirlo: “Abbiamo voluto con forza questa vittoria. Arthur? È importante per noi” - Il tecnico parla dopo il 2-0 col Cagliari ...