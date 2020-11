Arriva un cashback di Natale da 150 euro. Ecco cos’è e come ottenere il rimborso (Di domenica 22 novembre 2020) Il governo sta lavorando a un extra cashback di Natale. Secondo quanto si apprende, la misura prevede un rimborso del 10% fino a 150 euro per le spese effettuate con carte nel mese di dicembre. Potrà ottenere il rimborso entro la fine dell’anno chi a dicembre farà 10 acquisti. I soldi arriveranno direttamente via bonifico sul conto corrente. Ancora da definire il giorno in cui entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese. La misura si aggiunge a quelle già previste Secondo le prime informazioni, il meccanismo – pensato per diminuire l’evasione fiscale – non dovrebbe applicarsi agli acquisti online, ma solo a quelli effettuati di persona in negozio. Si tratterà di 150 euro aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano ... Leggi su open.online (Di domenica 22 novembre 2020) Il governo sta lavorando a un extradi. Secondo quanto si apprende, la misura prevede undel 10% fino a 150per le spese effettuate con carte nel mese di dicembre. Potràilentro la fine dell’anno chi a dicembre farà 10 acquisti. I soldi arriveranno direttamente via bonifico sul conto corrente. Ancora da definire il giorno in cui entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese. La misura si aggiunge a quelle già previste Secondo le prime informazioni, il meccanismo – pensato per diminuire l’evasione fiscale – non dovrebbe applicarsi agli acquisti online, ma solo a quelli effettuati di persona in negozio. Si tratterà di 150aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano ...

