Arriva il cashback di Natale! Rimborsi del 10% a chi acquista con carta di credito a dicembre (Di domenica 22 novembre 2020) E' in arrivo col nuovo dpcm di dicembre una nuova iniziativa per incentivare i consumi e venire in aiuti alle tante attività messe in ginocchio dalla crisi dei consumi legata al Covid-19. Questa volta si tratterebbe di un extra cashback del 10% su almeno dieci acquisti fatti con carta di credito nel mese di cembre.

