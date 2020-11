Approfondimento casi COVID domenica 22 novembre (Di domenica 22 novembre 2020) Rilevati 675 nuovi contagi (l’11,21 per cento dei 6.024 tamponi eseguiti) e 13 decessi da COVID-19. Delle nuove positività odierne 109 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati.Nel dettaglio dei dati odierni sul COVID-19 in Friuli Venezia Giulia i tredici decessi afferiscono a: una donna di 95 anni di Codroipo deceduta in una Rsa, un uomo di 94 anni di Trieste morto in ospedale, una donna di 93 anni di Martignacco morta in ospedale, un uomo di 90 anni di Codroipo deceduto in ospedale, un uomo di 89 anni di Trieste morto in ospedale, un uomo di 89 anni di Pagnacco deceduto in ospedale, un uomo di 86 anni deceduto in una casa di riposo, un uomo di 86 anni di Caneva morto in ospedale, un uomo di 80 anni di Meduno deceduto in ospedale, una donna di 78 anni di Trieste morta in ospedale, una donna di 74 anni di Cordenons morta in ospedale, ... Leggi su udine20 (Di domenica 22 novembre 2020) Rilevati 675 nuovi contagi (l’11,21 per cento dei 6.024 tamponi eseguiti) e 13 decessi da-19. Delle nuove positività odierne 109 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati.Nel dettaglio dei dati odierni sul-19 in Friuli Venezia Giulia i tredici decessi afferiscono a: una donna di 95 anni di Codroipo deceduta in una Rsa, un uomo di 94 anni di Trieste morto in ospedale, una donna di 93 anni di Martignacco morta in ospedale, un uomo di 90 anni di Codroipo deceduto in ospedale, un uomo di 89 anni di Trieste morto in ospedale, un uomo di 89 anni di Pagnacco deceduto in ospedale, un uomo di 86 anni deceduto in una casa di riposo, un uomo di 86 anni di Caneva morto in ospedale, un uomo di 80 anni di Meduno deceduto in ospedale, una donna di 78 anni di Trieste morta in ospedale, una donna di 74 anni di Cordenons morta in ospedale, ...

