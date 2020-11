Anticipazioni Una Vita lunedì 23 novembre 2020

(Di domenica 22 novembre 2020)23– Che fine ha fatto Marcia?: la paura e l’angoscia si moltiplicano al pensiero di Marcia sola e indifesa lontana dal suo cuore. Così Felipe pensa di fare qualcosa di concreto per capire che fine abbia fatto la sua amata. Per questa ragione ne parlerà con Mauro affinchè possa aiutarlo a rintracciarla. L'articolo News Programmi Tv.

zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre 2020 - #Beautiful #Segreto… - chilisummer : nel frattempo, la stampa locale dà delle anticipazioni, questa o quella zona verrà messa in zona rossa, ogni tre o… - zazoomblog : Una Vita anticipazioni 22 novembre: dov’è finita Marcia? - #anticipazioni #novembre: #dov’è - TwBeautiful : Wyatt riceverà una visita inaspettata, Sally si scontrerà con la disapprovazione di Quinn, Katie non si sentirà ben… - 1973Francesca : Una Vita, anticipazioni 22 novembre: un terribile dubbio -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

Can si allontana da Istanbul per schiarirsi le idee, mentre Sanem fa di tutto per riconciliarsi con il fotografo. I due però dovranno vedersela con Polen, intenzionata a dividere per sempre Divit e la ...Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 22 novembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.20? Marcia non si è ...