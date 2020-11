Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 27 novembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 22 novembre 2020)27– Fabrizio mette in guardia Marina: Fabrizio cerca di far capire a Marina che fin quando Roberto lavorerà contro di loro nell’ombra sarà molto difficile rimettere insieme i pezzi. Marina pensa che il suo punto di vista sia esagerato e che in realtà Roberto non pensa più a loro, ma si sbaglia! L'articolo News Programmi Tv.