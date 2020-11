Anticipazioni Un Posto al sole mercoledì 25 novembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 22 novembre 2020)25– Silvia attacca Michele: tra Michele e Silvia la situazione è decisamente incandescente, ma non appena il conflitto inizia ad assestarsi succede qualcosa che manda tutto in frantumi. Da questo punto di vista Michele ammette di essere piuttosto sorpreso del suo nuovo atteggiamento, quasi come se in realtà non la conoscesse affatto! L'articolo News Programmi Tv.