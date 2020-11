Anticipazioni Live non è la D’Urso 22 Novembre, ospite Massimiliano Morra (Di domenica 22 novembre 2020) Barbara D’Urso torna con la sua trasmissione Live non è la D’Urso su Canale 5. Nella sua trasmissione di Pomeriggio 5, la conduttrice, ha annunciato al pubblico gli ospiti di Live. In primis, la D’Urso, ospiterà nel suo salotto Massimiliano Morra insieme alla sua ragazza Dalila i quali affronteranno le terribilissime sfere. Successivamente entreranno a Live Paolo Brosio insieme alla sua fidanzata Maria Laura De Vitis, accusata nella scorsa settimana di tradire il suo compagno con un noto imprenditore milanese, e in diretta avrà modo di spiegare la situazione. Barbara D’Urso lascerà anche spazio alla cronaca con testimonianze sul caso Genovese. E tanto altro ancora ha in mente Barbara nella puntata. Marino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Barbaratorna con la sua trasmissionenon è lasu Canale 5. Nella sua trasmissione di Pomeriggio 5, la conduttrice, ha annunciato al pubblico gli ospiti di. In primis, larà nel suo salottoinsieme alla sua ragazza Dalila i quali affronteranno le terribilissime sfere. Successivamente entreranno aPaolo Brosio insieme alla sua fidanzata Maria Laura De Vitis, accusata nella scorsa settimana di tradire il suo compagno con un noto imprenditore milanese, e in diretta avrà modo di spiegare la situazione. Barbaralascerà anche spazio alla cronaca con testimonianze sul caso Genovese. E tanto altro ancora ha in mente Barbara nella puntata. Marino ...

