Anticipazioni Domenica In puntata 22 novembre 2020: chi sono gli ospiti di oggi

Anticipazioni Domenica In puntata 22 novembre 2020, nuovo appuntamento con il salotto della Domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. L'appuntamento è per il primo pomeriggio di oggi su Rai 1. L'undicesima puntata di 'Domenica In', in onda Domenica 22 novembre in diretta su Rai1 alle 14, vedrà Mara Venier accogliere molti ospiti, in studio e in collegamento. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato alla finalissima di Ballando con le stelle. In collegamento ci saranno i 5 giudici: Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Presenti anche il vincitore della 15esima edizione di Ballando e alcuni protagonisti di ...

