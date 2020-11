Anticipazioni Domenica In 22 Novembre, ospite Elena Sofia Ricci (Di domenica 22 novembre 2020) Torna Mara Venier nel suo salotto di Domenica In con tantissimi ospiti e tante novità. La zia d’Italia, Domenica 22 Novembre, aprirà la trasmissione parlando di Ballando con le stelle e intervisterà tutti i membri della giuria: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Come ha annunciato, da Mara stessa, in collegamento ci sarà il vincitore o la vincitrice del talent show. Il primo ospite speciale sarà l’attrice Elena Sofia Ricci. La “Lucia” dei Cesaroni presenterà la sua nuova fiction di Rai 1, in onda giovedì prossimo, “Rita Levi Montalcini”. Non finisce così, Mara inviterà anche Richy, Mariasole e Gianmarco Togliazzi che in collegamento ricorderanno il padre scomparso e racconteranno del libro che gli hanno dedicato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Torna Mara Venier nel suo salotto diIn con tantissimi ospiti e tante novità. La zia d’Italia,22, aprirà la trasmissione parlando di Ballando con le stelle e intervisterà tutti i membri della giuria: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Come ha annunciato, da Mara stessa, in collegamento ci sarà il vincitore o la vincitrice del talent show. Il primospeciale sarà l’attrice. La “Lucia” dei Cesaroni presenterà la sua nuova fiction di Rai 1, in onda giovedì prossimo, “Rita Levi Montalcini”. Non finisce così, Mara inviterà anche Richy, Mariasole e Gianmarco Togliazzi che in collegamento ricorderanno il padre scomparso e racconteranno del libro che gli hanno dedicato ...

