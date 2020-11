Anticipazioni Daydreamer 29 novembre | tra Can e Sanem torna la magia | ma Polen rovina tutto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 22 novembre 2020)29: nuova emozionante puntata domenica prossima! Cosa succederà a Can e? Ve lo sveliamo subito.29: Can parte, ma Emre e Leyla hanno un’idea per aiutareDopo aver lasciato, Can le dirà di voler partire: se ne andrà per un paio di giorni solo in un resort ad Agva, dove era stato da bambino con la famiglia. Vuole riflettere sulla sua vita e sulla proposta che gli ha fatto, che lo allontanerebbe definitivamente dall’amata. Emre, dopo aver saputo dal fratello le sue intenzioni, invia un messaggio a Leyla, per chiederle di mandareda lui nel suo ufficio. Entra prima la maggiore delle sorelle Aydin, pensando ...