Anticipazioni Beautiful sabato 28 novembre 2020

(Di domenica 22 novembre 2020)28– La proposta di matrimonio di Wyatt: Wyatt è sorpreso dalla reazione di Sally alla sua proposta di matrimonio. Nello specifico ha quasi la sensazione che lei se lo stesse aspettando, ignorando la sua strategia per fare in modo che questo momento accadesse il più presto possibile. L'articolo News Programmi Tv.

yeslifemagazine : Beautiful: anticipazioni puntata 23 novembre. Tutti gli intrighi di Beautiful vi aspettano su @yeslifemagazine… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Il Segreto, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre 2020 - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 novembre 2020 - #Beautiful #Segreto… - TwBeautiful : Wyatt riceverà una visita inaspettata, Sally si scontrerà con la disapprovazione di Quinn, Katie non si sentirà ben… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni puntata 23 novembre: la promessa di Shauna - #Beautiful #anticipazioni #puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Beautiful

Tv Soap

Stai per leggere tutte le anticipazioni di Una Vita, direttamente dalle puntate spagnole: la celebre soap opera è in onda su Canale 5 tutti i giorni a partire dalle 14:10, dopo la puntata di Beautiful ...Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 23 novembre 2020: Shauna e Flo non lasceranno Los Angeles ...