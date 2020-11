Anticipazioni Beautiful lunedì 23 novembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 22 novembre 2020)23– I dubbi di Ridge: Ridge pensa che non ci siano più le condizioni per tenere in vita il suo matrimonio con Brooke. Suo padre gli consiglia di aspettare e testare con mano quanto Brooke sia pronta a rinunciare per difendere il loro matrimonio, ma Ridge teme che Brooke non sia pronta per questo discorso. Attualmente la vede sempre con il dito puntato verso i suoi figli. L'articolo News Programmi Tv.